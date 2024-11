È di nuovo saturo il reparto Covid del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Sono undici i posti letto effettivi e questi sono nuovamente tutti occupati. Oggi sono stati 34 i nuovi positivi registrati che si accompagnano a 17 quarantene per contatti stretti e protratti e 41 guarigioni. In totale sono 506 i positivi. Il tutto mentre continuano a segnalarsi casi di tamponi i cui risultati latitano per giorni e giorni.

Migliora la situazione a San Pietro a Maida dove i positivi sono scesi a 35 e da giorni non vengono registrati nuovi contagi. Maida, da giorni alle prese con il virus, registra il decesso di una donna e diversi ricoverati tra Lamezia e Catanzaro.

Da oggi è ripresa l’attività scolastica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. L’invito del sindaco è alla massima collaborazione, anche in termini di volontariato. Nei giorni scorsi la Croce Rossa, insieme ad alcuni amministratori comunali e alla polizia locale, ha prestato servizio domiciliare per portare alimenti e all'occorrenza bombole dell’ossigeno ad alcune famiglie in quarantena.