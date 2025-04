Nuova riunione della cabina di regia convocata dal prefetto di Catanzaro. Sul tavolo anche le azioni da mettere in campo per contrastare il degrado nella periferia sud del capoluogo

Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, nell'ambito delle azioni sinergiche programmate per contrastare il degrado urbano delle zone periferiche urbane, ha convocato una nuova riunione della Cabina di Regia a cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, i sindaci di Catanzaro e Lamezia Terme, gli assessori regionali Giovanni Calabrese (Tutela Ambientale), e Caterina Capponi (Politiche Sociali), dirigenti regionali e di Aterp e, in collegamento da remoto, il colonnello Tarantino in rappresentanza del Commissario per la bonifica generale Vadalà.

La riqualificazione del campo rom di Scordovillo

«Scopo dell'incontro - è detto in un comunicato della Prefettura - è stato quello di puntualizzare lo stato di avanzamento degli interventi relativi al campo rom di Scordovillo a Lamezia Terme ed alla periferia sud di Catanzaro. Per quanto concerne la riqualificazione dell'area di Scordovillo e, quindi, la connessa necessità di delocalizzare la popolazione rom residente, la Regione ha illustrato le fasi di attuazione del progetto già avviato ed interamente finanziato con rilevanti risorse (oltre 35 milioni di euro), evidenziando che, in occasione della prossima riunione della Cabina di Regia prevista per la metà di maggio, si riuscirà a focalizzare più nel dettaglio la disponibilità degli immobili oggetto di apposito bando pubblico per ospitare la popolazione rom di Scordovillo. Al contempo, prima dell'estate, saranno avviate dall'Ufficio del Commissario per la bonifica le procedure di gara per la rimozione dei rifiuti presenti nell'area esterna del campo rom, che sarà ultimata entro la fine del corrente anno».

Gli interventi per la periferia sud di Catanzaro

«Per quanto concerne, invece, la situazione di degrado in cui è costretta la periferia sud di Catanzaro - riporta ancora il comunicato - si è avuto modo di approfondire l'iter degli interventi già finanziati sia da parte di Aterp che prevedono la riqualificazione di alcuni immobili e delle aree ad essi pertinenti, che da parte dell'Amministrazione comunale di Catanzaro. Per quanto riguarda la rimozione della rilevante quantità di rifiuti e ingombranti che insistono nell'area, ci sarà un apposito tavolo tecnico tra Regione e Comune di Catanzaro con l'obiettivo di reperire le risorse necessarie e trovare una soluzione strutturale alla problematica degli sversamenti incontrollati».

«La riunione odierna - ha detto il prefetto De Rosa - si inserisce in un percorso di raccordo e di stimolo, fortemente voluto da tutti gli attori presenti alla Cabina di Regia, nella ferma convinzione, stante anche la rilevanza economica delle risorse messe in campo e le positive ripercussioni sociali degli interventi, che affrontare con periodicità e in una sede di coordinamento la problematica del degrado delle periferie cittadine in riunioni ad hoc, possa indirizzare tutti gli Enti coinvolti verso la definitiva risoluzione di criticità che perdurano da decenni».

Il Prefetto di Catanzaro ha fissato la prossima riunione della Cabina di Regia nella seconda decade di maggio per valutare lo stato di avanzamento delle varie iniziative in corso da parte di tutti gli attori interessati.