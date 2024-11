Un boato nel cuore della notte. Torna così a Lamezia la paura delle bombe. Un ordigno ad alto potenziale è stato fatto esplodere intorno alle quattro in un’azienda agricola specializzata in apicoltura.

Ad occuparsi delle indagini la compagnia dei carabinieri di Lamezia Terme guidata da Cristian Bruscia. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

I controlli del territorio

Proprio in questi giorni la sorveglianza sulla città era stata notevolmente aumentata con posti di blocco e pattuglie di polizia e carabinieri ovunque. A fare scattare la disposizione della Prefettura, l’omicidio Trovato dello scorso 7 marzo avvenuto in pieno centro, accompagnato da una sparatoria all’impazzata che solo per miracoli non ha lasciato vittime tra i passanti.