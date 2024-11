È accaduto su via Marconi poco dopo la mezzanotte. Da chiarire la dinamica. Nessun ferito grave, ma ci sono volute ore per liberare la strada da rottami e detriti causati dall'impatto

Poco dopo la mezzanotte su via Marconi per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate. Nella rocambolesca dinamica, ancora in fase di accertamento, è stato danneggiato un distributore di benzina e il muretto di un Bar Tabacchi.

I passeggeri sono rimasti feriti per fortuna solo in maniera lieve. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e il 118. Sono occorse ore per liberare la strada dai detriti frutto dello scontro. Intorno alle quattro del mattino la circolazione è ritornata alla normalità.

t.b.