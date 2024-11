Avrebbe aggredito il cognato nel tentativo di prendere i nipoti e portarli alla sorella che si era allontanata già da qualche giorno da casa. E’ successo a Lamezia Terme. Protagonista del gesto un uomo di etnia rom di 43 anni denunciato dal cognato alla Polizia. L’alterco sarebbe nato di fronte al rifiuto del padre dei piccoli, italiano, di dare allo zio i bambini.

Il rom avrebbe reagito spingendolo e facendolo cadere a terra battendo il capo. Ricorso alle cure mediche del locale ospedale gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 21 giorni. Durante l’aggressione, in soccorso del lametino era intervenuto il fratello, anche lui aggredito dal rom con una sedia. Le immagini dell’impianto di video sorveglianza hanno permesso così al Personale del Commissariato di Lamezia di ricostruire l’accaduto e di denunciare l’autore dell’aggressione alla locale Procura della Repubblica per il reato di lesioni aggravate.