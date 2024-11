Due donne e un uomo di nazionalità rumena sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme. 350 euro il valore complessivo del furto

Nella serata di ieri nel centro commerciale Due Mari, carabinieri della compagnia di Lamezia Terme traevano in arresto in flagranza di reato tre soggetti di nazionalità rumena, due donne (C.F. e M.R.), ed un uomo (N.C.), responsabili di furto aggravato di diversi capi di abbigliamento asportati dall’interno di un negozio per un valore complessivo di oltre 350 euro.

Espletate le formalità di rito gli arrestati venivano tradotti presso il loro domicilio in attesa del rito direttissimo. La mattina seguente i militari, giunti per tradurli presso il Tribunale di Lamezia Terme, accertavano l’allaccio abusivo di quell’abitazione alla rete elettrica Enel. Si procedeva pertanto all’arresto di C.I. anch’egli di nazionalità rumena, loro convivente e titolare del contratto di locazione dell’appartamento.

l.c.