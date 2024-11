Capizzaglie la zona più saccheggiata. Amareggiato il presidente Raffaello Conte: «Se ce li avessero chiesti li avremmo dati gratuitamente»

Sono più di 600 gli animali e le decorazioni in legno realizzate dagli immigrati della cooperativa Malgrado Tutto per animare la città di Lamezia durante le feste e spariti, trafugati, rubati. Un vero e proprio saccheggio che rattrista vista l’enorme mole di lavoro all’interno di quella che è stata ribattezzata come la “Fabbrica di Babbo Natale degli Immigrati”.

Capizzaglie il quartiere più colpito

E’ il quartiere di Capizzaglie quello più colpito, mentre a fare gola sono in particolare gli ippopotami. Capizzaglie la zona più saccheggiata. Amareggiato il presidente Raffaello Conte:«Se ce li avessero chiesti li avremmo dati gratuitamente» .

Inoltre, essendo quest’anno Lamezia completamente priva di luminarie, lo zoo di animali in legno diffuso dalla cooperativa in tutte le rotatorie e nei luoghi simbolo della città e del Lametino, è stata l’unica nota di colore di questo Natale.

Tiziana Bagnato