I locali sono stati sanificati e si attendono disposizioni per riaprire ai fedeli e riprendere le celebrazioni

Niente messa domani nella chiesa del San Domenico. Un parroco è risultato positivo al Coronavirus e questo ha fatto scattare i protocolli di sicurezza.

L’altro sacerdote in servizio nella parrocchia ha effettuato un tampone molecolare del quale attende l’esito in quarantena e da due giorni i locali non sono accessibili ai fedeli. Nel frattempo è stata disposta ed effettuata la sanificazione dei locali.