Bambini al gelo in uno dei periodi dell’anno in cui le temperature stanno andando decisamente in picchiata.

Succede a Lamezia Terme nell’istituto comprensivo Maggiore Perri. L’edifico più antico della città avrebbe un intero piano, denuncia un genitore, senza riscaldamenti. Si tratta di uno di quelli che non sono stati ancora riqualificati, il secondo.



«Abbiamo portato noi genitori delle stufette ma non si possono accendere tutte in quanto la potenza elettrica non basta e il contatore salta di continuo», spiega. Stufe che come noto consumano molto ma possono scaldare spazi ristretti.

Dal Comune al momento non starebbe arrivando nessuna soluzione se non la constatazione che gli impianti sono fatiscenti.