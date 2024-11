Bambini mandati a scuola regolarmente, salvo poi tramite una circolare on line avvertire i loro genitori della necessità di venirli immediatamente a prendere perché alcuni casi di Covid necessitavano la chiusura dell’Istituto.

Secondo quanto riportato dal sito dell’Istituto Ardito Don Bosco il dipartimento di Prevenzione avrebbe comunicato il giorno stesso la necessità di chiudere la scuola per quattro giorni, a partire da oggi.

Segue un laconico “Ci scusiamo per il disagio”. Sempre stamattina, era stata comunicato l’avvio dei tamponi in modalità drive in su tre classi. Ma basta dare una rapida occhiata al sito per vedere che sono giorni che la scuola lotta con i contagi da Covid in un susseguirsi di aperture, chiusure, sanificazioni e tamponi.

Intanto a Lamezia i casi continuano ad aumentare, specie nelle scuole. Gli ultimi dati comunicati dal Comune di Lamezia Terme e fermi a venerdì parlano di un totale di 174 positivi. In quella giornata ne erano stati comunicati 14 ed erano in corso accertamenti su altri sei in quanto contatti stretti e protratti.