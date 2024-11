La merce è stata donata in beneficenza alla Caritas cittadina. Nei giorni scorsi, inoltre, sottoposto a sequestro anche un quintale di prodotti provenienti dall’Ucraina

La Polizia locale lametina, nell'ambito di servizi predisposti a tutela della concorrenza e contro l'abusivismo commerciale, nella giornata di oggi, ha sequestrato circa 1,20 quintali di frutta e verdura esposta abusivamente alla vendita in area non mercatale.

Per il commerciante è scattata altresì la sanzione amministrativa di oltre 2.532 euro per la violazione commessa.

La merce previo certificato di commestibilità rilasciato dal competente servizio Sian dell' Asp, che la ha ritenuta idonea al consumo umano, è stata donata in beneficenza alla Caritas cittadina.

Nei giorni scorsi, inoltre, in pieno centro cittadino, un veicolo ucraino che trasportava prodotti alimentari provenienti dall'ex paese sovietico; nella fattispecie la merce, circa un quintale, è stata sottoposta a sequestro perché priva dell'etichettatura e dei certificati di provenienza in lingua italiana.

Nel corso dell'attività anche il veicolo utilizzato (un Mercedes Vito 7 posti) è stato sottoposto a fermo amministrativo perché adibito ad uso diverso da quello risultante dall'immatricolazione.

Ulteriori approfondimenti hanno infatti consentito di accertare che il veicolo, immatricolato per trasporto di persone, veniva abusivamente destinato ad trasporto di cose da e per l'Ucraina. Quattromila circa, gli euro di sanzione inflitti nella fattispecie ai cittadini ucraini, oltre il fermo amministrativo del veicolo, come già detto, con contestuale ritiro della carta di circolazione.