La Guardia di finanza di Lamezia Terme, infatti, coordinata dalla Dda di Catanzaro, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni immobili riconducibili a Vincenzo Torcasio, detto “u niuru”, dapprima affiliato alla clan mafioso di 'ndrangheta lametina Cerra-Torcasio-Gualtieri e poi fiancheggiatore della cosca Giampà.

Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Catanzaro su richiesta della procura, sulla base delle indagini svolte dal gruppo della guardia di finanza di Lamezia Terme.

Gli uomini delle fiamme gialle, con le attività investigative svolte, hanno consentito di mettere pienamente in luce la spiccata pericolosità sociale del soggetto – già sottoposto in precedenza alla misura della sorveglianza speciale – e la dedizione, dello stesso, al compimento di gravi reati, dei cui proventi egli ed i suoi familiari hanno vissuto abitualmente, in modo agiato, per anni.

I finanzieri, per poter dimostrate l’illeceità del patrimonio, realizzato da Torcasio, hanno dovuto ricostruire la posizione reddituale del medesimo, dei suoi familiari conviventi, nonché della sua famiglia d’origine, a partire dal 1990, per poter poi determinare la sperequazione esistente tra le entrare lettime e le disponibilità patrimoniali del prevenuto

I mirati accertamenti di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle, pienamente condivisa dalla procura catanzarese, hanno infatti dimostrato che i beni nella disponibilità dell’uomo sono di valore del tutto sproporzionato ed ingiustificato, rispetto ai redditi leciti dichiarati ed al tenore di vita condotto.

La guardia di finanza ha difatti fornito agli inquirenti un solido quadro indiziario per disporre il sequestro dei cespiti patrimoniali, la cui origine è da ricondursi ai proventi di attività illecite o, comunque, ingiustificati nel loro possesso.

I beni sequestrati

Nello specifico, la misura eseguita ha riguardato beni immobili la cui stima si attesta, per un valore complessivo, di circa 495 mila euro; nello specifico sono stati sottoposti a sequestro un terreno, formalmente intestato ad un terzo soggetto, ubicato nel comune di Lamezia Terme, con annessi fabbricati costituiti da: un edificio di tre piani adibito ad abitazione principale del nucleo familiare di Torcasio e dei suoi figli; un fabbricato ad un piano, adibito ad abitazione principale dei congiunti dell'uomo; una depandance adibita a ricovero attrezzi.