Emesso un avviso di garanzia nei confronti di un imprenditore indagato per avere evaso le imposte sui redditi e sull'Iva grazie ad un giro di fatture false

La Guardia di Finanza di Lamezia, ha eseguito un sequestro di beni per oltre 300mila euro nei confronti di un imprenditore, già indagato per reati tributari, per avere evaso le imposte sui redditi e sull'Iva grazie ad un "giro" di fatture false. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lamezia Terme.

Il sequestro ha riguardato i beni di un'azienda che opera nel settore della costruzione di edifici e comprende beni mobili, immobili e valori finanziari. Il sequestro è stato disposto dopo i controlli fiscali svolti dai militari del gruppo di Lamezia Terme, a cui è seguito l'accertamento patrimoniale per individuare i beni da sottoporre a sequestro.