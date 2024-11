Il sinistro si è verificato in via Leone a Lamezia Terme. Sul posto si è portata la squadra dei vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verifcato in via Leone a Lamezia Terme. Una vettura per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. All'interno si trova una donna - D.A. - che, secondo quanto appreso, è rimasta incastrata nelle lamiere del mezzo, una Hyundai ix20. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

Immediatamente soccorsa dai vigili del fuoco intervenuti sul posto è stata consegnata ai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale di Lamezia Terme per gli accertamenti medici del caso. Pare infatti che lamentasse forti dolori al capo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi. Si sta provvedendo alla rimozione del mezzo e al ripristino della viabilità.

Luana Costa