Nella giornata di ieri, durante servizi straordinari di controllo del territorio denominati Focus ‘Ndrangheta, effettuati nel territorio di Lamezia Terme, personale del commissariato, con l’ausilio del Reparto di Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, nonché dell’unità Cinofila, ha denunciato a piede libero S.A., lametino di anni 34.

In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata a casa del giovane, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana, divisa in sei involucri di cellophane, del peso complessivo di 162,5 grammi debitamente sequestrata. Durante le medesime attività di controllo del territorio, a seguito di perquisizione, effettuata presso uno stabile in via Regina Elena, veniva rinvenuta, astutamente occultata, altra marijuana del peso complessivo di grammi 10, sequestrata a carico di ignoti.

