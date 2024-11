Con atteggiamento schivo, si muoveva freneticamente fra l’affollato corso Nicotera a Lamezia, preso di mira per il Black Friday, ed una strada secondaria dove è stato visto reiteratamente entrare in un magazzino chiuso con porta in ferro. Sono stati gli atteggiamenti e i movimenti sospetti di un uomo, A.F. , sessantenne lametino, a mettere qualche sera fa in allerta i Carabinieri della compagnia di Lamezia Terme, guidati dal capitano Pietro Tribuzio, i quali hanno pedinato l’uomo e lo hanno bloccato.

Nel borsello gli sono stati ritrovati dieci grammi di marijuana e sette di hashish, già divisi in dosi, nonché un mazzo di chiavi grazie alle quali è stato possibile accedere al magazzino nel quale sono stati rinvenuti altri settanta grammi di marijuana divisi in dosi e un bilancino di precisione. L’uomo è stato tratto n arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, a seguito di udienza di convalida, gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. L’operazione rientra nell’ambito delle attività volte alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti che hanno visto spalmati sul territorio o una serie di servizi di prevenzione in tutta l’area del centro cittadino.