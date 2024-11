È successo questa notte a piazza mercato vecchio. Polizia al lavoro per individuare gli autori del gesto

Spray urticante al peperoncino spruzzato tra la folla di piazza mercato vecchio per poi fare perdere le proprie tracce. Sono due i ragazzi che questa notte, intorno all'una e trenta, hanno contattato la Polizia denunciando quanto accaduto poco prima e che gli stava procurando disturbi agli occhi con bruciore e lacrimazione. Immediato l'intervento dei militari, guidati dal primo dirigente Alessandro Tocco. Le due vittime non sono però state in grado di fornire molti dettagli a causa della confusione e dell'immediato disturbo agli occhi. Sulla vicenda sono state avviate indagini che si avvarrano delle telecamere di videosorveglianza del posto e delle immagini da queste registrate durante la notte.