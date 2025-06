Un maxitamponamento si è verificato nella tarda serata di ieri sulla strada statale 280 in direzione Lamezia Terme prima dello svincolo di Sarrottino. Tre le autovetture coinvolte: una Land Rover Freelander, Fiat Bravo ed una Peugeot 2008. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza una auto dotata di impianto gpl. Presente inoltre la polizia stradale e Anas per ripristinare la circolazione. A causa del sinistro si sono registrati disagi alla circolazione e lunghe code. Non si registrano persone ferite gravemente.