Il bambino stava trascorrendo il pomeriggio di svago assieme ai genitori nella piscina gonfiabile in giardino

E’ finito in tragedia un normale pomeriggio d’estate a Lamezia Terme. Una famiglia stava trascorrendo qualche ora di svago nel giardino della propria abitazione in località Marinella a Lamezia Terme quando è accaduto il dramma. Un bambino di 15 mesi, Antonio Cavalieri, è annegato nella piscina gonfiabile, forse in un momento di distrazione dei genitori. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per tentare di rianimare il piccolo ma non c’è stato nulla da fare. Sono giunti sul posto anche i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi di rito.

Luana Costa