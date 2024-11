Secondo una prima ricostruzione non si tratterebbe di omicidio. Indagini in corso per l'identificazione

Il cadavere di un uomo, ancora in fase di identificazione, è stato trovato stamani lungo un tratto di strada che costeggia la linea ferroviaria tra Lamezia Terme centrale e Lamezia Terme Nicastro. Sul posto si sono recati agenti del Commissariato di Lamezia della Polizia e della Polfer. Secondo una prima ricostruzione non si tratterebbe di omicidio e la morte potrebbe essere avvenuta per cause accidentali. Sono in corso indagini anche per identificare l'uomo.