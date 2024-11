Un squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi presso la Chiesa del Soccorso, ubicata in via del Soccorso, quartiere Magolà, nel comune di Lamezia Terme, per una verifica del dissesto statico.

I vigili del fuoco hanno constatato la caduta di una parte dell’intonaco di copertura posto all’intradosso in corrispondenza della volta absidale, le cui parti sono precipitate sull’altare.

Da un primo esame visivo effettuato dai vigili del fuoco, permanendo il pericolo di ulteriori distacchi, in via cautelativa la struttura è da considerarsi inagibile sino all'espletamento dei necessari lavori di ripristino delle normali condizioni di sicurezza della struttura. Al momento del crollo la chiesa era vuota per cui non si registrano danni a persone.