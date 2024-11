I carabinieri fermano tre persone per violazione degli obblighi di sorveglianza. A Nicastro furto di energia

Nel corso del fine settimana il Comando Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme ha disposto un servizio straordinario a largo raggio che ha visto l’impiego di circa 30 militari, volto al controllo del territorio ed in particolare alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere e delle violazioni al codice della strada. Alta l’attenzione e l'impegno da parte dell’Arma dei Carabinieri al fine di garantire una maggiore percezione della sicurezza nonché di presenza sul territorio soprattutto nel corso del fine settimana. I militari della Compagnia hanno dunque eseguito in tutta la città mirati controlli nell'arco notturno e diurno.

Svariati i reati contestati che hanno portato anche all'arresto di tre soggetti, Bevilacqua Luca (nato nel 1984), Torchia Giuseppe (1967) e Di Spena (1973), gravati da sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sorpresi unitamente ad altri pregiudicati della zona in violazione delle prescrizioni imposte loro.

I controlli hanno anche interessato abitazioni private ed esercizi commerciali al fine di contrastare il fenomeno del furto di energia elettrica. Nella circostanza sono state denunciate tre persone per aver manomesso il contatore di una attività di ristorazione del centro di Nicastro. Era stato creato un apposito bypass che permetteva di allacciarsi abusivamente alla linea elettrica, procurando così all'ente fornitore un danno di oltre 10.000 euro.

I controlli hanno interessato, poi, la circolazione stradale, sfruttando anche l'utilizzo dell'etilometro.