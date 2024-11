La vicenda si è consumata intorno alle tre di notte. Sottratti due telefoni cellulari

Aveva appena compiuto una rapina ai danni di una donna, ma mentre tentava di dileguarsi è stato bloccato e arrestato dagli agenti della polizia di Stato congiuntamente ad una pattuglia dei carabinieri.

La ricostruzione della vicenda

La vicenda si è consumata intorno alle tre notturne di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, dove una donna è stata aggredita e derubata dei propri averi da un extracomunitario, che dopo aver attratto in un’area appartata la vittima, la malmenava e realizzava i suoi veri intenti, dandosi poi alla fuga. Subito dopo, la donna raggiungeva una cabina telefonica e chiedeva soccorso alle forze dell’ordine.

Le ricerche

La centrale operativa, avvisava le pattuglie di zona impegnate in servizi di prevenzione e repressione dei reati, che in pochi minuti raggiungevano il luogo ove era avvenuta la rapina. Raccolte le necessarie informazioni, e fatto intervenire personale del 118 per le cure del caso alla donna, gli operatori della polizia e dei carabinieri avviavano le ricerche e riuscivano in brevissimo tempo ad individuare il reo, bloccandone la corsa. A seguito di perquisizione personale si rinvenivano due telefoni cellulari e due banconote da cinque euro, oggetto della rapina.

L'identificazione

Il ladro, identificato per A. A. A., 30enne di nazionalità somala, con precedenti specifici di polizia, è stato dichiarato in arresto per rapina in flagranza di reato e, su disposizione del p.m. di turno di Lamezia Terme, condotto nella camera di sicurezza della compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme. Nel rito per direttissima, tenutosi oggi pomeriggio, il giudice ha convalidato l’arresto ed ordinato la traduzione nella casa circondariale di Siano, in attesa del giudizio.

l.c.