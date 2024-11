Il rogo è avvenuto stamattina in via Giosuè Carducci. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di Autobotte per rifornimento idrico, sono impegnate dalle 7 in via Giosuè Carducci per un incendio di un'attività commerciale (libreria ed articoli religiosi).

L'incendio è scaturito probabilmente da un corto circuito. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse ai locali adiacenti. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.