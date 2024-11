Uno dei conducenti è stato estratto dall'abitacolo in evidente stato confusionale e portato, assieme agli altri, in ospedale per le cure del caso

Un'Opel Corsa e e una Jeep Renegade si sono scontrate questa notte a Lamezia Terme, su via dei Bizantini. L'incidente intorno alle 2.30. A bordo delle due auto viaggiavano tre persone, rimaste ferite per fortuna in maniera non grave.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme. A bordo della prima vettura c'era solo il conducente che, in evidente stato confusionale, è stato estratto dall’abitacolo assieme al personale sanitario del Suem118, giunto con due ambulanze. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale lametino per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto carabinieri e Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. In corso gli accertamenti in corso sulla dinamica del sinistro.