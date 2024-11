Monsignor Schillaci si trova sotto osservazione ma non verserebbe in gravi condizioni. La notizia riportata anche dal periodico della Diocesi e dal sito della Conferenza episcopale calabra

Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme (Catanzaro), è ricoverato sotto osservazione nel reparto di cardiologia dell’ospedale della città calabrese. Ne dà notizia il sito www.lamezianuova.it, periodico di informazione edito dalla Diocesi di Lamezia Terme, secondo cui ieri sera monsignor Schillaci, avvertendo i sintomi di una sospetta tachicardia, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale lametino per effettuare tutti i controlli del caso: al termine dei controlli i sanitari, per una maggiore sicurezza, hanno preferito tenerlo sotto osservazione in reparto.

«Le condizioni della guida della Chiesa lametina – si legge poi sul sito - sono più che buone e lo stesso vescovo in queste ore sta ricevendo vicinanza e solidarietà da parte di tante persone, laici e religiosi, che ringrazia anche per le innumerevoli preghiere». La notizia del ricovero di monsignor Schillaci è riportata anche dal sito della Conferenza episcopale calabra.