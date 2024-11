Un giovane di 19 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di 253 grammi di marijuana nonché di tutta una serie di strumenti per confezionare la droga

La Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha arrestato un 19enne trovato in possesso di 253 grammi di marijuana. I finanzieri hanno notato il giovane nei pressi della stazione ferroviaria. Insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, lo hanno avvicinato con i cani anti droga che hanno fiutato tracce di sostanza stupefacente. Si è deciso di procedere, quindi alla perquisizione del suo appartamento. In bella vista sul tavolo le fiamme gialle hanno rinvenuto tre dosi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per confezionare e spacciare la droga. Mentre, ben occultati all’interno di una grande damigiane c’erano 250 grammi di marijuana.