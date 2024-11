Oltre 200 le auto controllate, 500 le persone identificate, 20 le contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrati 5 mezzi sprovvisti di assicurazione, 4 soggetti denunciati e 3 persone arrestate per evasione, estorsione e detenzione ai fini di spaccio

Nel corso dell’ultima settimana il Comando Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme ha eseguito l’Operazione denominata “Security”, un servizio coordinato a largo raggio, inserito nel più ampio progetto di controllo del territorio “focus ‘ndrangheta”, che ha visto l’impiego di circa 60 uomini nell’arco di tutta la settimana ed in particolar modo nelle serate del venerdì e del sabato scorso. Sono stati effettuati numerosi posti di blocco mirati al controllo della circolazione, controlli ad esercizi commerciali e di ristorazione mediante l’ausilio di personale specializzato del Nucleo Antisofisticazioni e sanità di Catanzaro, accertamenti e perquisizioni a persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà per verificare sia l’inosservanza degli obblighi imposti, nonché la presenza di sostanze stupefacenti e armi. Oltre 200 le auto controllate, 500 le persone identificate nel territorio di cui 200 con pregiudizi penali, sono stati effettuate 20 contravvenzioni al Codice della Strada di cui 4 all’art. 186 per quanto riguarda l’abuso di sostanze alcooliche, sequestrati 5 mezzi sprovvisti di assicurazione, 4 soggetti denunciati, di cui due per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, arrestate 3 persone rispettivamente per evasione, estorsione e detenzione ai fini di spaccio. Tra questi si segnala l’arresto di Berlingieri Cosimino da parte della Stazione Lamezia Terme Sambiase, classe 79, allontanatosi arbitrariamente da un istituto nel catanzarese dove era stato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, bloccato nei pressi della propria abitazione sita in Sambiase. Nel complesso sono stati rinvenuti e sequestrati circa 200 grammi di sostanza stupefacenti tra marijuana, hashish e cocaina, parte di questa occultata in un terreno di campagna. Il servizio nasce dall’analisi delle attuali dinamiche che ultimamente hanno contraddistinto la città e tende a sottolineare l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri alle problematiche quotidiane del cittadino basata sul comun denominatore della sicurezza.