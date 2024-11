Le fiamme hanno avvolto diversi mezzi. Indagini in corso per capire la natura dell'incendio

LAMEZIA TETME (CZ) - I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti questa sera nella zona industriale di San Pietro Lametino, nel comune di Lamezia Terme, per un incendio che ha coinvolto alcuni veicoli di proprietà di una azienda di produzione agricola e allevamento. I pompieri provenienti dal distaccamento di Lamezia con due mezzi antincendio hanno spento le fiamme che hanno avvolto diversi mezzi. In corso le verifiche del caso per stabilire la natura dell'incendio.