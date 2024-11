A presiedere il comitato “4 gennaio 2018” il figlio di Arturo Perugini, Basilio. Oltre alle celebrazioni verranno avviati progetti per intensificare il senso di identità nei cittadini e superare gli sterili campanilismi

“L’emozione è tantissima perché ho vissuto in una posizione privilegiata questo momento. All’epoca della presentazione al Senato di questa proposta di legge, nel 1963, avevo 16 anni, quando si è concluso l’iter ne avevo 21. Ero accanto a mio padre nei momenti della promulgazione della legge su Lamezia e ho visto la sua emozione. Ora con la creazione di questo comitato e con il riconoscimento della data della creazione di Lamezia, vedo quel segno di riconoscimento e stima a mio padre che non può non emozionarmi”. Basilio Perugini, figlio di Arturo, ideatore della fusione tra gli ex comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia che ha portato alla nascita di Lamezia Terme, è ora presidente del comitato “4 gennaio 2018” dedicato al cinquantenario dell’evento.

Compito del comitato, di cui è vice presidente il presidente dell’Udc cittadino Massimo Sdanganelli, sarà quello di organizzare gli eventi ma, specialmente, promuovere un corredo di iniziative che puntino a far percepire quell’identità lametina che per qualcuno è ancora rarefatta o che spesso soccombe a facili campanilismi.

Ecco perché abbiamo chiesto a Basilio Perugini, se abbia mai pensato non sia valsa la pena per il padre di portare avanti un così farraginoso percorso. “Assolutamente no – afferma - perché il progetto sarà realizzato completamente. Le idee che valgono non vengono distrutte da polemiche strumentali. I detrattori dell’idea da Lamezia sono pochi e mi chiedo ogni volta il motivo, se si tratti di ignoranti e se siano in malafede”. Intanto, il sindaco Mascaro, assicura “sarà un anno in cui si ricorderà la nascita di Lamezia, quello che doveva essere, quello che oggi è e quello che dovrà essere. Il contorno di iniziative sarà legato a questo”.

I componenti del comitato

Del comitato fanno parte i consiglieri comunali della commissione cultura (Salvatore De Biase, Massimo Cristiano, Mimmo Gianturco, Alessandro Isabella, Rosario Piccioni, Carolina Caruso, Davide Mastroianni, Tranquillo Paradiso, Armando Chirumbolo, Giusy Raso, Aquila Villella, Mariolina Tropea, Giancarlo Nicotera, Maria Grandinetti), e gli esterni Antonio Saffioti, Marco Cerminara, Tonino Amatruda, Clotilde Gaetano, Fabrizio Falvo, Vincenzo Villella, Tina Magnone, Antonio Iacopetta, Nello Sofi, Tonino Cavaliere, Tommaso Cozzitorto, Luca Torcasio, Roberto Tomaino.

Tiziana Bagnato