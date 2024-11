Sul caso lametino interviene Oliverio che ha provveduto ad individuare nuovo personale

Lamezia Terme - Dopo il blocco preventivo dei ricoveri nel reparto pediatrico di Lamezia Terme e le diverse manifestazioni che avevano accompagnato la notizia, sembra ora essere scongiurato il rischio che si possa arrivare ad una totale dismissione dell’unità. Lo ha annunciato il primario Ernesto Saullo grato al governatore Oliverio per avere, tramite il dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione, nella persona del sub commissario Andrea Urbani, e i dirigenti dell’Asp di Catanzaro, provveduto ad inserire una figura medica, tramite mobilità interna, che permetterà di mettere olio ad una macchina resa decisamente ormai lenta dalla mancanza di personale. Il tutto in attesa di procedere all'avvio dello sblocco delle assunzioni per gli ospedali cosiddetti spoke, come appunto il nosocomio lametino. Pochi giorni fa tramite deliberazione, la giunta aveva già provveduto a sbloccare le assunzioni per gli hub.

Grande la soddisfazione del primario. Al suo grido di allarme avevano risposto in tanti, dalla politica, alle associazioni. Soltanto lunedì scorso si era tenuto un consiglio comunale aperto sul tema, una delle assise più partecipate della storia lametina.