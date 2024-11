Il destinatario del provvedimento è il lametino Silvestro Luigi Esposito Criolesi. Confiscate aziende con sede a Roma, quote societarie, diciassette fabbricati

I Finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, coordinati dal Procuratore della repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto, Giovanni Bombardieri, e dai sostituti procuratori, Fabiana Rapino e Elio Romano, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni per un valore di oltre sei milioni di euro, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro su richiesta di questa procura distrettuale.

Il destinatario

Destinatario della misura ablativa è Silvestro Luigi Esposito Criolesi, originario di Lamezia Terme, coinvolto nel 2012 nella nota operazione di polizia denominata “Miseria e nobiltà”, condotta dal G.i.c.o. del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, con la quale veniva disarticolata un’organizzazione criminale, operante nel comprensorio lametino, dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Il soggetto già in precedenza era stato condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni, bancarotta fraudolenta ed evasione. Le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori delle Fiamme Gialle, prodromiche all’emanazione del provvedimento di sequestro, hanno consentito di ricostruire in capo a Criolesi un notevole complesso patrimoniale il cui valore è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta.

Il sequestro

Il provvedimento di sequestro, eseguito con la preziosa collaborazione dello s.c.i.c.o. della Guardia di Finanza di Roma e dei reparti del corpo competenti per territorio, ha riguardato tre complessi aziendali, con sede ad Agliana (Pt), Arona (No) e Roma e relative quote societarie, diciassette fabbricati ubicati a Lamezia Terme, tre automezzi e diversi rapporti bancari e finanziari, il tutto per un valore complessivo stimato superiore a sei milioni di euro. Già in precedenza (nel 2012 e nel 2015) i fabbricati oggetto dell’attuale misura di prevenzione erano stati raggiunti da analogo provvedimento cautelare penale, in quanto Criolesi era stato denunciato, nel 2012, per il reato di trasferimento fraudolento di valori. In particolare, Criolesi aveva posto in essere comportamenti tesi a sottrarre il patrimonio immobiliare all’intervento di prevenzione, intento raggiunto con la dichiarazione di fallimento della società a cui erano stati trasferiti i beni, seguito dalla successiva riacquisizione del medesimo patrimonio in sede di asta giudiziale mediante l’interposizione di terzi soggetti compiacenti.

l.c.