A Lamezia Terme si va verso il miglioramento di alcune infrastrutture che riguardano l’area cosiddetta PIP di contrada Rotoli, relativamente agli insediamenti produttivi della zona a Sud- Ovest della città. Sarebbe dovuta diventare l’area industriale, fiore all’occhiello e motore dell’economia di questa area centrale della Calabria.

Ma, come spesso è avvenuto nel Mezzogiorno, relativamente alle infrastrutture che avrebbero dovuto supportare lo sviluppo economico, si è proceduto con grossi gap e soprattutto a rallentatore. Vent’anni di annunci e battute d’arresto. Nell’area in questione, dove si trova anche l’isola ecologica del comune, si sono insediati alcuni imprenditori che, in più di un’occasione hanno avuto modo di esprimere la loro indignazione e purtroppo anche la loro rassegnazione per il disinteresse delle istituzioni.

Dopo i grandi annunci tutto si è mosso a rilento soprattutto per le opere di urbanizzazione. Oggi La Giunta comunale fa sapere di aver risolto l’annoso problema della sistemazione della rotatoria. Prevista anche l’esecuzione di lavori infrastrutturali del comparto urbanistico. La lottizzazione di contrada Rotoli è ferma ormai da anni ed anche l’accesso alla rotatoria è rimasto chiuso.

Con l’integrazione della convenzione la Giunta Mascaro, così come spiega in una nota, ha deliberato per la riqualificazione dell’area che comprende la rotatoria. Dopo anni dunque questa rotatoria, realizzata sulla strada provinciale dalla Regione, sarà percorribile dopo la ripulitura di tutta l’area interessata.

Sembra che nella convenzione sarà realizzata anche la rete di distribuzione del gas metano all’interno del comparto produttivo. Un passo avanti dunque verso il miglioramento anche della viabilità dell’area interessata.