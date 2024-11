Il 50enne lametino è accusato di far parte di un’associazione di tipo mafioso nella sua qualità di sodale della cosca “Cerra – Torcasio - Gualtieri

Ieri sera a Lamezia Terme, i militari dei nuclei investigativi del Gruppo di Lamezia e del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso, nella medesima data, dalla D.D.A. di Catanzaro nei confronti di Antonio Gullo lametino di 50 anni, cui veniva contestato il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nella sua qualità di sodale della cosca “Cerra – Torcasio - Gualtieri” tradizionalmente operante nel centro lametino.

Gullo già tratto in arresto per analoga contestazione lo scorso 23.05.2017 nell’ambito dell’operazione “Crisalide” era stato recentemente scarcerato dal Tribunale delle Libertà di Catanzaro per motivi formali. Espletate le formalità di rito, il fermato veniva tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro.

l.c.