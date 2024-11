A Lamezia Terme un collaboratore di un gestore di luce e gas si è trasformato in ladro mettendo in atto una truffa ai danni di un anziano

Ancora una truffa ai danni di un anziano. Ancora un uomo pronto a prendersi gioco di chi, complice l’età e una salute ballerina tende a fidarsi troppo, a non avere il polso della situazione. E così a Lamezia un uomo ha approfittato del suo ruolo di collaboratore di un gestore di luce e gas per entrare nell’abitazione di un anziano, con gravi problemi di salute, ed impossessarsi della sua pensione sociale.

L’uomo, 46 anni, di Rende, dopo essere entrato nell’abitazione dell’anziano, assicuratosi che fosse solo, con la scusa di andare in bagno, è, invece, andato nella stanza da letto dove ci ha messo ben poco a trovare i 540 euro di pensione del malcapitato e ad intascarli.

Fermato dalla polizia, dopo la perquisizione, l’uomo ha restituito l’intera somma all’anziano.

E le statistiche parlano chiaro, secondo i dati del ministero dell’Interno, i numeri crescono anziché diminuire. Circa due i colpi messi a segno ogni giorno. Quasi sempre contro anziani over 65. Se nel 2012 le vittime di reato ultra sessantacinquenni sono state, in Italia, più di 302 mila, nel 2013 sono state quasi 330 mila e nel 2014 340.326.

Tra le new entry delle truffe i casi di chi si vede rubare la borsetta al cimitero e poi si vede bussare alla porta il ‘bravo ragazzo’ venuto a restituirgliela, ma che una volta entrato in casa, si trasforma in ladro. E poi, ancora,i falsi preti venuti a benedire la casa. Tutto fa gioco.