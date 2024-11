Da domani si torna in classe. Intanto si registra un nuovo caso in città, si tratta di un rientro dall’estero

Sono tutti negativi i tamponi effettuati sugli alunni delle classi dell’Istituto Comprensivo Fiorentino frequentate da due fratelli di origine straniera risultati positivi al Covid. Ieri si è proceduto anche alla sanificazione dei locali, terminata oggi, e da domani gli alunni potranno tornare in classe. I fratelli fanno parte di un intero nucleo familiare contagiato.

Aumenta ulteriormente in città la conta dei positivi. Oltre agli ultimi tre casi comunicati dal sindaco Paolo Mascaro se ne è aggiunge un quarto. Si tratta di un rientro da Malta da parte di un soggetto che era però già in quarantena. Attualmente si contano 22 casi attivi in città.