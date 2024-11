I mezzi risultano di proprietà del titolare dello stabile all’interno del quale il rogo ha avuto origine

Un incendio ha distrutto due auto e una moto in località S. Minà a Lamezia Terme. Il rogo si è sviluppato questa notte all’interno di un garage di uno stabile in costruzione ma il cui accesso è aperto. Le fiamme hanno avvolto una Bmw, una Golf e una moto di proprietà del titolare dello stabilimento, L. C. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e una pattuglia della polizia per effettuare un sopralluogo. Non è stata rinvenuta alcuna traccia di liquido infiammabile ma al momento non si esclude alcuna ipotesi sull’origine dell’incendio.

Luana Costa