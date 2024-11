Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato provocando la morte del 49enne

A distanza di una settimana ancora un incidente sul lavoro a Lamezia Terme. Un uomo di 49 anni per cause ancora in corso di accertamento è morto dopo essere caduto dal trattore che stava guidando. L'incidente è avvenuto in contrada Velati Rametta a Lamezia. A causa delle ferite riportate è intervenuto l'elisoccorso ma l'uomo è spirato durante il trasferimento.

Sul posto la polizia locale guidata dal comandante Zucco per ricostruire la dinamica dell’incidente. A coordinare le operazioni il tenente colonnello Rubino.