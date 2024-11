Foglio di via ai tre napoletani sorpresi a fare razzia di pacchi nel centro di meccanizzazione delle poste

Il questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, ha emesso ieri, tre provvedimenti di divieto di ritorno, nel comune di Lamezia Terme per la durata di tre anni, nei confronti di tre giovani pregiudicati provenienti dal napoletano e arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri di Lamezia Terme per il reato di furto aggravato perpetrato all’interno del Centro Meccanizzazione Postale di Sant’Eufemia.

I medesimi, dopo aver fatto razzia dei pacchi più appetibili, in particolare capi di vestiario ed articoli di elettronica, si apprestavano a caricare la merce sottratta su un’automobile per poi far ritorno in Secondigliano, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri di Lamezia Terme, ha impedito, dopo un breve inseguimento, di portare a termine il loro progetto criminale, recuperando la refurtiva.

