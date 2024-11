Attività ambulatoriali sospese solo per poter salvare il punto nascita. È quanto tiene a sottolineare il personale medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme in cui da lunedì partiranno stop alle visite ambulatoriali. Verranno però garantite le morfologiche e e le diagnosi prenatale.



Si tratta di un momento delicato per il reparto che a causa della carenza di personale e allo stesso tempo l'alto numero di parti, nove soltanto nella giornata di ieri, per garantire in sicurezza le nascite e fino ad ulteriori provvedimenti ha deciso così di sospendere le attività ambulatoriali. Esclusa al momento qualunque ipotesi di chiusura del punto nascita.