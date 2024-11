«Procedure rispettate e assistenza fornita»: replica così la Sacal a quanto successo venerdì sera nello scalo lametino dove la cancellazione di un volo ha comportato disagi e malumori. La cancellazione sarebbe stata dovuta alle lamentele dei piloti per il superamento delle ore di volo giornaliere consentite.

«Nelle ultime ore numerosi sono stati gli articoli pubblicati in merito ai disagi lamentati dai passeggeri partenti dall’aeroporto di Lamezia Terme a causa di ritardi e cancellazioni determinati dal maltempo diffuso su tutto il territorio nazionale» - scrive Sacal in una nota.

«In particolare il volo easyJet Milano-Lamezia di venerdì sera è stato cancellato dall'operatore a Malpensa ed ha comportato la cancellazione del successivo volo Lamezia-Milano EC2866 delle ore 22:10. Il volo Ryanair, sempre sulla rotta Malpensa-Lamezia, previsto in arrivo alle 21:45 è arrivato con un ritardo di quasi 3 ore che ha comportato la cancellazione del successivo volo FR1435 per superamento dei limiti operativi dell'equipaggio. Lo stesso è stato rischedulato per le 09:00 del sabato. Infine un volo Wizzair, originato a Venezia, ha purtroppo dovuto subire un sostanziale ritardo per la verifica di alcuni sistemi di bordo da parte di personale manutentivo specializzato. Il successivo volo Lamezia-Venezia W65450 è stato pertanto rischedulato per le 04:00 circa di domenica mattina».

Quindi la societò aeroportuale sottolinea che «ai passeggeri in partenza da Lamezia è stata fornita tutta l'assistenza prevista dalle normative nazionali e internazionali vigenti, ivi inclusa la sistemazione in hotel convenzionati ove necessario, o la riprotezione su altri voli indicati da ciascun vettore».