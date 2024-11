La Procura di Catanzaro ha chiesto il processo per il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, per l’ex consigliere regionale Nicola Adamo e per sua moglie, la deputata Pd Enza Bruno Bossio. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata nell’ambito dell’inchiesta Lande desolate, che vede i tre indagati per corruzione. Per Oliverio anche l’accusa di abuso d’ufficio.

