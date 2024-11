«Ciao a tutti vorrei chiedere ad ognuno di voi di condividere questo post sui vari social taggando Eros Ramazzotti anche sulle storie per far sì che Eros lo possa leggere, mi aiutate? È per il mio angelo grande, la mia dolce mamma. Se volete potete taggare con la canzone "Sta passando novembre" o altre canzoni sempre di Eros vi ringrazio immensamente spero tanto di riuscirci». L'autrice del post è Valentina Vasta, giovane di Santa Maria del Cedro e il suo appello in queste ore sta diventando virale. La sua mamma è stata strappata alla vita qualche mese fa e quel dolore è ancora troppo grande. Tra due giorni la donna, che si chiamava Patrizia, avrebbe compiuto gli anni e sua figlia vorrebbe mandarle "un bacio nel vento", come recita una frase di una delle più celebri canzoni del cantautore romano, di cui, l'adorata mamma, era un fan sfegatata.

Il messaggio a Eros

Il post è accompagnato da un messaggio indirizzato direttamente al cantante 57enne. «Ciao Eros - scrive Valentina - l'11 febbraio è il compleanno della mia mamma che purtroppo è volata in cielo troppo presto. A dicembre del 2019 abbiamo avuto il piacere di conoscerti e di realizzare finalmente il suo sogno grande». Poi continua: «Tu anche se non lo sai gli sei stato sempre vicino in tutta la sua vita, mia mamma ti amava tantissimo, e tu con la musica l'hai sempre aiutata». In ultimo, la richiesta: «Glielo mandi un bacio nel vento alla mia mamma per favore? Il giorno del suo compleanno vorrei farle questo grande regalo».

Il tam tam sui social

In men che non si dica il post ha attirato l'attenzione del popolo social. Attualmente il post ha superato le 150 condivisioni ma il numero è destinato a crescere. Amici e conoscenti della giovane già da qualche ora si sono adoperati per centrare l'obiettivo e chissà che Eros non abbia già letto e stia già preparando un messaggio speciale per inviare quel "bacio nel vento" che allevierebbe, per qualche minuto, il dolore di Valentina.