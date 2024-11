Nel 2014, da sindaco, venne arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. In Tribunale, nel frattempo, continua uno dei tronconi del processo Eclissi

Era detenuto dall'ottobre del 2014, quando da sindaco fu arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, e dal pomeriggio di oggi ha lasciato gli arresti domiciliari in attesa della fine del suo processo. Domenico Madafferi, ex primo cittadino di San Ferdinando, difeso dai legali Armando Veneto e Wladimir Solano, si e' visto sostituita la misura detentiva con l'obbligo di presentarsi tre giorni a settimana in caserma per la firma, ma continua a rispondere della grave accusa ipotizzata dalla Dda di Reggio Calabria e ora al vaglio del Tribunale di Palmi.

Sta continuando infatti in Tribunale uno dei tronconi del processo "Eclissi", scaturito da una vasta operazione che aveva portato alla decapitazione dell'amministrazione comunale - oltre al sindaco venbe arrestato il suo vice, Santo Celi, e il consigliere comunale grillino Giovanni Pantano - nonche' al dissoluzionr dei clan Cimato-Bellocco e Pantano-Pesce. In primo grado, infatti, l'ala militare e imprenditoriale delle due consorterie gravitanti nella sfera di influenza criminale della vicina Rosarno e' stata gia' giuducata e pesanti sono state le condanne. Il processo in corso a Palmi, invece, riguarda i politici e in questo procedimento l'ex sindaco, oggi 74enne, risulta ora imputato a piede libero.

Agostino Pantano