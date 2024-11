Città presidiata dalle forze dell’ordine per il ritorno a casa di Vincenzo Guidi dopo aver espiato la pena per l’omicidio di Giovanni Viteritti

Il rientro di Vincenzo Guidi: presidiata la città dalle forze dell’ordine, mentre ieri nel centro storico fuochi d'artificio in pompa magna. Guidi ha espiato la pena, ha pagato il suo conto con la giustizia per l’omicidio di Giovanni Viteritti avvenuto nel 1998 e dopo 25 anni è tornato in libertà. Questa mattina è previsto il suo rientro in città ma già ieri, nel centro storico dell’area urbana di Corigliano, c’è chi ha organizzato i fuochi d’artificio e stappato bottiglie per festeggiare.

Predisposta un’attività di pattugliamento da parte dei vertici dell’arma dei carabinieri. Militari presenti, con più pattuglie, in alcuni punti strategici del centro jonico.