L’episodio si è verificato ad Ostia dove un 33enne, residente a Roma ma originario di Vibo Valentia, è stato arrestato dai carabinieri per abbandono di minore

Ha lasciato il figlio di 3 anni in auto per recarsi in un locale a giocare alle slot machine, nonostante le condizioni atmosferiche proibitive. La vicenda si è verificata la scorsa notte ad Ostia, dove un 33enne già noto alle forze dell'ordine, residente a Roma ma originario di Vibo Valentia, in Calabria, è stato arrestato dai carabinieri per abbandono di minore.

Ad accorgersi del piccolo, i militari dell’Arma che, nel transitare nei pressi dell’automobile, hanno visto il bambino gesticolare per il troppo freddo. I carabinieri gli hanno indicato come aprire la portiera e l'hanno coperto con le loro giacche, in attesa dell'arrivo del 118. Dopo le visite di rito, il piccolo è stato dichiarato in buoni condizioni di salute ed è stato affidato alla madre. In tarda nottata, il padre è stato rintracciato all'interno del locale in cui si era recato per tentare la fortuna alle slot. Per lui sono scattate le manette.