Convalida del fermo ed emissione dell' ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 33enne originario di Vibo Valentia

Convalida del fermo ed emissione dell' ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 33enne che, tra sabato e domenica scorsi, ha lasciato il figlio di 3 anni chiuso in auto, al gelo della notte, per andare a giocare in una sala slot di Ostia, sul litorale romano.

Lascia il figlio di 3 anni in auto per giocare alle slot, arrestato

E’ questo quanto determinato dal giudice monocratico di Roma. L'uomo, originario di Vibo Valentia, era stato fermato dai carabinieri dopo essere stato rintracciato, intorno alle 4, in un locale del litorale. A dare l'allarme era stato il piccolo il quale, intirizzito dal freddo, aveva attirato l'attenzione di una pattuglia di militari dell'Arma. Il minore, quindi, è stato affidato alla madre.