Sono dieci in tutto i comuni calabresi che il centro Servizi territoriale Asmenet Calabria ha premiato a Lamezia Terme per essersi contraddistinti per trasparenza amministrativa e azioni di innovazione nell’ambito dei loro portali istituzionali.

Per quanto riguarda il filone della trasparenza l’Asmenet ha individuato nel comune di Longobucco, tremila abitanti nella Sila greca, quello più virtuoso della Provincia di Cosenza e dell’intera Calabria. Seguono Locri per la provincia di Reggio, Argusto per Catanzaro, Cirò Marina per Crotone. A chiudere la classifica dei comuni trasparenti Tropea.

Per quanto riguarda poi i Comuni innovatori l’Asmenet ha riconosciuto quanto fatto in tal senso dal Comune di Spezzano della Sila per la provincia bruzia, seguito poi da Filadelfia e Sant’Onofrio a pari merito per il vibonese, Sinopoli per il reggino, Cirò per il crotonese e Petronà per il Catanzarese.



Il conferimento dei premi è avvenuto nell’ambito del convegno “L’innovazione e la sussidiarietà in difesa delle autonomie” finalizzato a mettere in luce le esperienze più significative attuate sul tema digitale. A portare il suo saluto anche il presidente del consiglio regionale Nicola Irto.