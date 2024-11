Un sessantenne originario della Calabria ma residente a Latina è morto nel tardo pomeriggio di ieri in una spiaggia libera del capoluogo pontino, nei pressi di Rio Martino, dopo aver salvato due ragazze che rischiavano di annegare. L'uomo ha visto le due giovani in difficoltà a causa del mare mosso e si è tuffato per portarle in salvo. Avrebbe però accusato un malore quando era ancora in acqua.

Riportato sul bagnasciuga da due bagnini della cooperativa Blue Work Service, immediato l'intervento sul posto dei paramedici del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e, poco dopo, un'eliambulanza. Inutili si sono però rilevati i tentavi di rianimarlo attraverso il massaggio cardiaco. Sul luogo anche i carabinieri forestali e la Guardia costiera, a cui è spettato il compito di ricostruire l'accaduto.