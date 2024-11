Si tratta di Mario Bruni, colpito da un mandato di cattura emesso nell'ambito dell'operazione 'Hydra' diretta dalla Dda di Catanzaro. L'uomo era latitante da quattro anni

Un latitante calabrese, di 31 anni, è stato arrestato a Canosa di Puglia dalla polizia. Si tratta di Mario Bruni, colpito da un mandato di cattura emesso nei confronti di altri 24 indagati, a vario titolo, di associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti ed armi e di danneggiamenti ai danni di imprenditori e familiari di collaboratori di giustizia, nell'ambito dell'operazione "Hydra", portata a termine dalla Squadra Mobile di Crotone e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Bruni, fermato a bordo di un'autovettura con una donna romena e un uomo di Cerignola, era latitante da quasi quattro anni, nel corso dei quali è vissuto in Germania, a Francoforte, dove conviveva con una romena di 25 anni, nella cui società di import-export lavorava. Rientrato in questi giorni in Italia per rifornirsi di prodotti tipici da importare in Germania, è stato fermato in compagnia della sua attuale compagna romena, anche lei imprenditrice a Francoforte, e di un amico residente a Cerignola, con precedenti nel campo dell'adulterazione, contraffazione e commercio di sostanze alimentari e frode nell'esercizio del commercio.